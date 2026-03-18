女優の筒井真理子（65）が17日放送のBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）にゲスト出演。過去のピンチについて語った。「変なエピソードがあるんですよ」と切り出した筒井。「高田馬場で引っ越ししたことがあるんですけど、当時はまだ留守番電話もない学生の時」と振り返った。「しょっちゅう電話がかかってくるんですけど“ぼんてんたろうさんですか？”って言われる。電話出ると“ぼんてんたろうさん”って