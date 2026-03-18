◇第6回WBC決勝ベネズエラ3─2米国（2026年3月17日米フロリダ州マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているベネズエラは17日（日本時間18日）、米国との決勝を3―2で制して初優勝を飾った。シャンパンファイトではナインらが勝利の美酒に酔いしれ、大はしゃぎした。試合後、金メダル、優勝トロフィーを受け取って笑顔が弾けたベネズエラナイン。その後、シャンパンファイトも行われ、主