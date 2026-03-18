今年1月の『第102回箱根駅伝』の5区で驚異の区間新記録を樹立した、“シン・山の神”こと黒田朝日（22／青学大4年）が17日放送の日本テレビ系バラエティ『踊る!さんま御殿!!』（毎週火曜 後8：00）に出演。自身の父も箱根ランナーだったことを明かした。【写真】「俺たちが、青学を勝たせる」“シン・山の神”黒田朝日、チームメイトとの“エモい”2ショットこの日は「部活でスゴかった有名人SP」と題し、陸上部代表の黒田のほ