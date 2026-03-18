女優の黒柳徹子（92）が、18日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。ゲスト出演した、なにわ男子・道枝駿佑（23）のスタイルに驚く場面があった。同番組冒頭、道枝の幼少期の写真が披露され、黒柳は「このかわいい少年がすくすくと成長し、素敵な青年になりました」と紹介した。前回はメンバー全員で登場したが、デビュー後12日という異例の出演だった。当時19歳だった道枝に対し、黒柳は「最年少なのに1