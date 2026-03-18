青森県の三沢漁港の北東約２０キロの沖合で１７日未明、漁船と貨物船が衝突して４人が死亡した海難事故は今後、八戸海上保安部と国の運輸安全委員会が詳しい状況を調査する。生き残った漁船の乗組員から「気付いたら、船がもうすぐそこにいた」と聞いた水産会社の社長は、「起きなくてもいい事故だったのではないか」として原因究明を求めた。八戸海保によると、衝突したのは八戸市の興富（こうふく）丸漁業所属の底引き網漁船