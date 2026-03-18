【誰かが覗いてる！ 鹿野景子インモラル・ホラー傑作選(1)】 3月20日 発売 価格：800円 【拡大画像へ】 ユサブルは、鹿野景子氏によるマンガ「誰かが覗いてる！ 鹿野景子インモラル・ホラー傑作選(1)」を3月20日に発売する。価格は800円。 本作は1980年代から1990年代に隆盛を誇った官能レディースコミック市場で発表され、その濃密なエロティシズムと常