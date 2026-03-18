3月18日（現地時間17日、日付は以下同）。オクラホマシティ・サンダーは、敵地キア・センターで行われたオーランド・マジック戦を113－108で制し、連勝を9へ伸ばした。 この試合ではシェイ・ギルジャス・アレクサンダーがゲームハイの40得点4スティールに5リバウンド2アシスト、チェット・ホルムグレンが20得点12リバウンド、エイジェイ・ミッチェルが16得点3アシスト、アイザイ