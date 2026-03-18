3月11日から17日にかけてトルコ・イスタンブールで行われた「FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント」を戦い抜き、本選出場を決めた女子日本代表。そんなチームをけん引した山本麻衣が、大会オールスター5に選出された。 7日間で5戦というハードスケジュールを戦ううえで、積極的なタイムシェアを行った日本。山本は1試合平均約21分のプレ&