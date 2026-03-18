3月17日、宇都宮ブレックスが「EASL FINALS MACAU 2026」の開催地であるマカオ入りし、準々決勝の新北キングス戦へ向けた前日練習を実施した。練習後には比江島慎がメディアの取材に対応。「是が非でも欲しいタイトル。ブレックスとしての歴史を作りたい」と、優勝への思いを口にした。 比江島はコンディション不良によりB1リーグ戦を2試合欠場していたものの、15日の滋賀レイクス戦で復帰し、約14分出場、6得点、2ア