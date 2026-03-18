「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日午後２時現在で、多摩川ホールディングスが「買い予想数上昇」で４位となっている。 １６日の取引終了後に第１四半期（２５年１１月～２６年１月）連結決算を発表し、売上高２０億５１００万円（前年同期比８５．３％増）、営業利益４億９６００万円（同４．４倍）、純利益７億４１００万円（同１０．５倍）と大幅増益となった。関連国家予