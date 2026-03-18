高島が上げ幅を拡大している。午後１時３０分ごろ、投資有価証券の売却に伴い、２６年３月期に投資有価証券売却益６億円を特別利益として計上すると発表したことが好材料視されている。なお、業績予想に与える影響は精査中としている。 出所：MINKABU PRESS