カシオ計算機が４日ぶりに急反発。野村証券は１７日、同社株のレーティングを３段階の真ん中の「ニュートラル」から最上位の「バイ」へ引き上げた。目標株価は１３５０円から１９００円に見直した。レトロブームを追い風にＣＡＳＩＯブランドの好調が継続しているほか、定番モデルを打ち出すＧ－ＳＨＯＣＫブランドの再活性化も進んでおり、時計事業を中心に営業利益予想を上方修正。他の時計銘柄に比べ