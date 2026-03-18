名古屋グランパスは18日、怪我の治療のために帰国していたFWマテウス・カストロが来日したことを発表した。なお、今後は日本国内において、引き続き怪我の治療を進めていくという。マテウスは昨季のJ1第34節(25年10月18日)横浜FC戦で負傷。MRIで検査した結果、左前十字靭帯損傷と判明すると、治療を行うためにチームを離脱し、ブラジルに帰国していた。