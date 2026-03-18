株式会社オーディオテクニカは、新設計のダイアフラムを採用したオンカメラショットガンマイクロホンの2モデルを3月27日（金）に発売する。フラッグシップモデルの「ATV-SG1」が3万2,670円で、手軽に扱えるとする「ATV-SG1LE」が1万6,940円。20％OFFで購入できる発売記念キャンペーンも開催している。 両モデルともに、新設計とする14mmの大口径ダイヤフラムを採用。高感度・低ノイズで現場の空気をそのままに豊か