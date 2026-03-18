Snow Manの佐久間大介がXで愛猫のキュートな姿を公開した。 ■過去にはツナ（キジトラ）とシャチ（三毛猫）の“激メロ”ショットも披露 【写真】佐久間大介が激写したツナくんの“椎茸みたいな手”など愛猫ショット①～③ 佐久間は「椎茸みたいな手のツナくん！！」「#椎茸ネコ」と添えて写真を公開。佐久間の愛猫が前脚を揃えて差し出しており、キジトラの茶色い色味も相まって、まさに椎茸のよう！？