嵐の公式Instagramで、2013年にリリースされた「Endless Game」のジャケット写真が公開され、ファンの注目を集めている。 【画像＆動画】嵐「Endless Game」ジャケット写真＆MV／二宮和也が明かしたライブ裏話 ■嵐「Endless Game」ジャケット写真公開 櫻井翔が主演を務めたドラマ『家族ゲーム』の主題歌としても知られる同楽曲。 公開されたのは、黒背景の前で、二宮和也、大野智、櫻井翔、相葉雅紀、松本潤の5人