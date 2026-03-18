Kis-My-Ft2の玉森裕太がInstagramで、バースデーケーキに火をつけて自身の誕生日を祝う動画を公開した。 【動画】玉森裕太がメルティなケーキ片手に指ハートするバースデー動画など①② ■ケーキのろうそくの火を消すキュートな表情にも注目 玉森が投稿したのは、「HB2俺」と添えた、Kis-My-Ft2の楽曲「HB2U」が流れる動画。“HAPPY BIRTHDAY”のバルー