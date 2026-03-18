【その他の画像・動画等を元記事で観る】 国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（以下、MAJ2026）の授賞式が6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催。 このたび、音楽人5,000人が投票する部門に加え、全国の民放ラジオ局による『ラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year』を創設することが発表となった。 ■全国のラジオ関係者による投票で決定 『ラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year』は、