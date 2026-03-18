＜東京の人気観光スポットを巡るはとバスツアー＞豪華寿司ランチ＆老舗店のうな重を堪能！浅草や東京スカイツリーなど人気観光スポットを巡る、約１万円でお得に楽しめる日帰りはとバスツアー！【出演者】マヂカルラブリー浅香唯ユーキ（超特急）シューヤ（超特急）【今回体験したバスツアー】＜はとバスツアー＞お江戸味わい道中（築地でお寿司＆老舗のうな重）[料金]大人：12,300円〜 【訪れた場所】●すしざんまい 本陣（