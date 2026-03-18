国際サッカー連盟（FIFA）は17日、2026年W杯北中米大会（6月11日開幕）に向け、動画配信サービス大手のYouTubeを優先プラットフォームとすることで同社と合意したと発表した。各試合の冒頭10分をライブ配信することで視聴者を既存の試合中継に誘導し、試合終了までのフル視聴につなげる狙いがある。一部の試合は終了まで配信する。FIFAのグラフストロム事務局長は「この連携はメディア全体で大会の影響を最大化するという我