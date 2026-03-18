第98回選抜高校野球大会の開会式リハーサル＝甲子園第98回選抜高校野球大会は19日に甲子園球場で開幕し、2連覇を狙う横浜（神奈川）、昨夏の選手権大会を制した沖縄尚学、秋の明治神宮大会を制した九州国際大付（福岡）など32校が頂点を争う。高校野球も今年から指名打者（DH）制が導入され、各校の戦略が注目される。18日は開会式のリハーサルを実施。前回王者の横浜を先頭に南の神村学園（鹿児島）から順に入場し、最後に開