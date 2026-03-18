第98回選抜高等学校野球大会が19日、甲子園球場で開幕する。優勝候補の筆頭に上がる山梨学院（山梨）の戦いを吹奏楽部の演奏が彩ってきた。「V―ROAD」「新世界より」「ディープパープルメドレー」など近年人気の高い応援曲を得意とする中で、高校野球ファンが注目するのはオリジナル「BIG WAVE」だ。ドラムロールから始まるこの曲。縦ノリ系でリズムもメロディーも秀逸だ。吹奏楽部の現部長を務める伊藤瑠香さん（2年）は