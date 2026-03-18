佐藤早也伽、山西利和、安楽宙斗愛知・名古屋アジア大会は19日で開幕半年前を迎える。陸上や競泳など各競技で代表選考が本格化。大会運営面でも、2月に卓球とサッカーを組み合わせた「テックボール」、3月にテニスとスカッシュを組み合わせたラケットスポーツ「パデル」が追加されて実施競技数が43となるなど、準備が急ピッチで進む。陸上のマラソンでは、ともに昨年9月の世界選手権代表で男子は吉田祐也、女子は佐藤早也伽が