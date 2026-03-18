杉本達治前知事（63）によるセクハラを受け、都道府県で初めて知事ら特別職も対象とする福井県のハラスメント防止条例が18日、県議会本会議で可決、成立した。知事の言動にハラスメントの恐れがある場合、副知事が改善を求めると規定。