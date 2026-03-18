NHKの井上樹彦会長（68）が18日、東京・渋谷の同局で定例の会長・メディア総局長会見を行い、今年1月に同局のテヘラン支局長がイラン当局に拘束されたとされる件を受け、戦争報道について見解を示した。イラン情勢が悪化している中で、同局においても、テヘラン支局長の拘束が報じられるなど、記者の安全を脅かすような事態も生じている。米国やイスラエルの攻撃に対する国際的な評価も分かれている状態。これを受け、戦争報