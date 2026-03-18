「ファーム・中地区、ＤｅＮＡ−西武」（１８日、横須賀スタジアム）ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手が先発。３回２安打２失点、６奪三振も４四死球（１死球）と制球に苦しんだ。初回先頭川田に対してすっぽ抜けが目立ち、ストレートの四球。続く佐藤は三振に仕留めたが、連打で１点を失った。三振の後、村田には１５１キロが抜けて死球を与えた。二回は三者凡退に抑えたが、三回も制球が定まらず。四球、二盗、四球で無死一、二