沖縄県名護市、辺野古の沖合で2隻の船が転覆し、乗っていた同志社国際高校の女子生徒1人と、船長の金井創さん（71）が死亡した事故。17日、国の運輸安全委員会の調査官が現地に入り、調査が始まる中、同志社国際高校も会見を実施。西田喜久夫校長は、亡くなった2年生の武石知華さん（17）に哀悼の意を表すとともに、彼女の人柄についてこう話しました。同志社国際高校西田喜久夫校長：非常に優秀な生徒で、英語の力が特にネイテ