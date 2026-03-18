なにわ男子が18日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市）で「『スーパー・ニンテンドー・ワールド』5周年アニバーサリー・セレモニー」に出席した。21年3月18日にオープンしたマリオのゲームの世界にリアルに飛び込み、「だれもが一致団結して無敵になれるエリア」の大ファンという7人は開園前の午前7時にマリオ、ルイージ、ピーチ姫らとエリア入り口のスーパースター・プラザに登場した。大橋和也は「スーパー・ニン