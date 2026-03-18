波乱と名勝負が続いた第６回大会はベネズエラの初優勝で幕を閉じたが、一方でＷＢＣとＭＬＢワールドシリーズ（ＷＳ）の?どっちがすごいか論争?はまだ続いているようだ。世界規模で行われる３年に一度の大会と、ＭＬＢの頂点を決めるＷＳはいずれも野球ファンのみならず人々を魅了する大イベントだが、決勝戦を中継した米中継局「ＦＯＸスポーツ」の解説者でヤンキースのスターレジェンドのデレク・ジーター氏（５１）までも論