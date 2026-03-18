辻凪子が主演し、板尾創路らが共演するドラマ『ネタジョ』が、MBSほかにて4月30日より放送されることが決定。物語に続々と登場する豪華人気漫才師が揃うキービジュアル、場面写真、辻と板尾のコメントが到着した。【写真】“漫才エンターテインメント・ドラマ”が開幕！『ネタジョ』場面写真本作は、お笑いブームに沸く現代を舞台に、熱狂的な漫才ファンの視点から描かれる“漫才解体新書”ドラマ。お笑いブームが最高潮に