福本莉子が主演を務めるドラマ『勿忘草（わすれなぐさ）の咲く町で 〜安曇野診療記〜』（BSP4K・BS／毎週日曜22時）が、6月28日より放送される。【写真】『勿忘草の咲く町で』舞台となる安曇野が美しい清らかな水と澄みきった空気が流れる信州・安曇野。北アルプスを望む小さな総合病院を舞台に、看護師と医師が患者一人一人の人生と真剣に向き合う姿を丁寧に描くヒューマンドラマが誕生する。物語の中心となるのは、患者に