◆オープン戦ソフトバンク―中日（１８日、みずほペイペイドーム）日本代表としてＷＢＣに参加していたソフトバンク・周東佑京外野手と牧原大成内野手がチームに合流した。１４日（日本時間１５日）、ベネズエラとの準々決勝（米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）で敗れ、１６日に帰国していた。ソフトバンクから日本代表には周東、牧原大、近藤、松本裕が選出され、この日は周東と牧原大が試合前練習に参加。牧原大は