ＮＨＫの井上樹彦（たつひこ）会長が１８日、東京・渋谷の同局で行われた会見で、米動画配信大手ネットフリックスが国内独占放映権を獲得しているＷＢＣについて言及した。井上会長は「放送権料の著しい高騰によって国民の視聴機会が限られるのは、競技の普及という視点からもあまり望ましくない。国民的なスポーツイベントを誰もが楽しめるようにするのはＮＨＫの役割。今後、関係者の間で前向きな議論の場が設けられることを