ゼブラヘッドが＜SUMMER SONIC＞への出演が発表され、洋楽アーティストとして通算9回目にして、自らの最多出演記録を更新した。日本を“第二の故郷”と語るゼブラヘッドにとって、この夏は特別なシーズンだ。その熱量をさらに加速させるべく、3月から8月まで毎月新曲を配信リリースする“待ってろよサマソニ！カウントダウン・シングル”企画を始動。本日、第1弾となるデジタルシングル「Burn Burn Burn」を配信した。「Burn Burn