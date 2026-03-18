２月１４日のクイーンＣ・Ｇ３を勝ったドリームコア（牝３歳、美浦・萩原清厩舎、父キズナ）は桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神・芝１６００メートル）に向けて３月１９日に栗東トレセンに向けて出発し、現地で調整することが３月１８日、分かった。母ノームコアは１９年ヴィクトリアマイル、２０年香港ＣでＧ１を制覇。前走で母娘重賞制覇を達成した良血が、今回はＧ１タイトルに挑む。