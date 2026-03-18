BMSGの育成生・BMSG TRAINEEのYUTA、KEI、RAIKI、TAICHI、KANTAの5名と、ファッションコーディネートアプリ「WEAR by ZOZO」によるコラボレーション企画が3月18日に公開された。ファッションジャンル診断（※）をもとに、5名それぞれの「今の姿」を紐解きながら、コーディネートを通じて彼らが思い描く「在りたい姿」が表現される特別コンテンツとなっている。（※）ユーザーが選択した好みのコーディネートから、ファッションの「