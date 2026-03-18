2025年度の様子提供：香川県中小企業団体中央会 香川県中小企業団体中央会が3月23日、県内の高校生を対象にした「キラリと輝く地元中小企業の魅力発見ツアー」を開催します。5回目。 中小企業の人手不足が深刻ですが、高校生に優れた技術を持つ地元企業の魅力を知ってもらうのが狙いです。 高校生15人と保護者が貸し切りバスで移動し、ハッピードライビングスクール（高松市）と看板制作の高松ホッ