韓国の姜勲植（カン・フンシク）大統領秘書室長は18日、アラブ首長国連邦（UAE）を通じて計2400万バレルの原油を緊急導入することで確定したと明らかにした。李在明（イ・ジェミョン）大統領の戦略経済協力特使としてUAEを訪問して帰国した姜室長は同日、青瓦台（チョンワデ、大統領府）春秋館で記者会見を開き、世界的な原油需給の非常事態の中、UAEは韓国に最優先で原油を供給することを約束したと述べた。姜室長は「（UAE側が）