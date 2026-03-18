C・デムーロとのコンビで昨年11月1日にファンタジーSを制した後、左前球節部（第1指骨）の剥離骨折で休養を挟んだフェスティバルヒル（牝3＝四位、父サートゥルナーリア）は坂井との再コンビで復帰戦の桜花賞（4月12日、阪神芝1600メートル）に臨む。18日、社台グループオーナーズが発表。昨年6月22日の新馬勝ち（阪神芝1600メートル）以来、2度目のコンビとなる。17日に栗東トレセン近郊のノーザンファームしがらきから帰厩