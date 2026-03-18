NHKの井上樹彦会長（68）が18日、東京・渋谷の同局で定例の会長・メディア総局長会見を行い、明日開幕する「選抜高校野球2026」の中継でネットでも視聴できるようになったことについてコメントした。井上会長は米動画配信大手「Netflix」の独占放送となったワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について話をする中で、「明日開幕します選抜高校野球についても、放送だけでなく、NHK ONEで大会の模様を同時・見逃し配信で