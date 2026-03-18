◇JABA春季神奈川県企業大会東芝1―9ENEOS（2026年3月18日等々力）今季から先発に転向した東芝・浅野駿吾投手（24）が今春最長となる5回2/3を投げ、6安打3失点と粘りの投球を見せた。昨年から習得に取り組むスライダーの精度も良く、4回まで1安打無失点と好投。1―0の6回2死満塁で降板となったことに、「走者を出してからつながれてしまった。アウトを一つ挟むことができれば、いい形で攻撃につなげたと思う。（6回のピ