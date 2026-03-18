ABCラジオは18日、「春の番組改編」を発表した。お笑いコンビ・無尽蔵（野尻、やまぎわ）による新レギュラー番組がスタートする。【画像】新しいお笑い芸人が参戦！『がっちゃんこ』シーズン2東京大学出身の超高学歴な若手芸人・無尽蔵が、満を持してツギハギのレギュラー枠に参戦。2度の特番を経て、ついに2026年春、彼らの「知性」と「毒」が生ワイドで解き放たれる。この番組からリスナーの東大合格を目指し、受験生＆社