タレント・辻希美（38）の夫でタレントの杉浦太陽（45）が18日、都内で行われた「トヨタの子供見守りGPS『SayuU（サユー）』新モデル発表会」に登壇。今年家族でやりたいことを明かした。【全身ショット】12キロ増量…？長男のために”変身”した杉浦太陽イベント終了後、囲み取材に応じた杉浦。「今年やりたいこと」という報道陣からの質問に「妊娠出産でしばらく旅行に行けてなかったので、家族7人で。というか外出したこと