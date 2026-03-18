お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也（55）が17日放送のMCを務める「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。子育てパパを代表してゲストのママに謝罪する場面があった。この日のテーマは母親が子育ての際に感じる罪悪感。番組では育児をしていて罪悪感を「いつも感じる」母親が17パーセント、「時々感じる」母親は51パーセントと、7割近くの母親が子育ての際に罪悪感を感じているとの調査データを紹介し