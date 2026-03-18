昨年亡くなった元巨人の長嶋茂雄さんの追悼展が18日、東京都中央区の日本橋高島屋で始まった。現役時代や監督時代の名場面の写真や映像など、多くのゆかりの品々が展示された。開場前には内覧会が開かれ、教え子の元巨人監督の原辰徳さんも参加。「私は背番号3というものに対して憧れた野球少年だった。こういうスーパースターがいて、現在のプロ野球あるいはWBCといった大会がある」と思いをはせた。東京での追悼展は30日まで