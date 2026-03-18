ドジャースのミゲル・ロハス内野手（37）が18日までに自身のインスタグラムストーリーズを更新。ベネズエラのワールド・ベースボール・クラシック（WBC）初優勝を喜んだ。ベネズエラは17日（日本時間18日）、第6回WBC決勝で米国を下して、初優勝を飾った。大会4カ国目で南米としては初めての優勝となった。ロハスは自身のインスタグラムストーリーズで動画を投稿。自宅で子どもたちとWBCを観戦。優勝した瞬間には子どもたち