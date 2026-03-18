お笑いタレントのふかわりょうが18日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。トランプ米大統領が17日に自身のSNSで、イランへの軍事作戦について「我々はNATO諸国の支援を必要とせず、求めることもない。日本やオーストラリア、韓国も同様だ」「誰の助けも必要ない」などと投稿したことについて、深層心理を分析した。ふかわは「くだけて言うと、もういいっていう感じですよね。でも、もういいっていう人って、本当に