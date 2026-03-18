女優かたせ梨乃（68）が17日放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」（火曜深夜1時30分）に出演。自身が出演する同局系「あさこ・梨乃の5万円旅」の放送を複数回見る理由を明かした。同番組は、かたせといとうあさこがゲストと共に予算5万5千円でロケを行う旅番組。かたせは「本当は5万円なんですけど、5万円だとあまりにもホテル代から、宿泊費から、無理なんですよ、3人で。消費税の分を5000円お願い