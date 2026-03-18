いきなり17往復！西鉄バスが2026年4月1日より、天神〜福岡空港線「特急バス」の運行を開始します。 【車両は？】これが「天神−福岡空港」の新バスです（時刻表／画像）バスはインバウンド利用が増加している福岡空港国際線ターミナルと西鉄天神高速バスターミナルをノンストップで運行。1日17往復にてスタートします。55名乗りの高速バス車両が使われます。運賃は大人500円。天神−福岡空港は地下鉄で11分ですが、国際線タ