韓国キムチメーカー各社が、日本市場のテコ入れを本格化している。日本市場の変化に対応するため、人気アイドルを起用したパッケージの採用や、辛さを抑えた商品の拡充など、販売戦略の見直しを進めている。大象JPはアイドル起用でブランド認知向上最大の輸出先である日本向けのキムチ輸出額は、韓国関税庁によると2025年に約5600万ドルとなり、総輸出額約1億6400万ドルのうち約3分の1を占めた。一方で、日本向けの輸出量は鈍